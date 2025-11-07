Supra Nero-TX2

C'è qualcosa di deludente nel fatto che l'azienda svedese Supra abbia scelto di non aggiornare o modificare il design delle proprie cuffie Nero TX, ora che sono finalmente disponibili in una versione 2.0. Almeno, questo è stato il mio primo pensiero quando sono arrivati qui in ufficio un paio di settimane fa. Da allora, però, ho cambiato idea sulla questione. Ho fatto marcia indietro, riconsiderato e sono giunto alla semplice conclusione che, alla fine, è stato intelligente Supra non cambiare il fattore di forma perché ci sono pochissime cuffie in-ear sul mercato che si adattano meglio alle mie orecchie di queste. Ci sono pochissime cuffie in-ear sul mercato che sono così piccole e ci sono poche cuffie in-ear sul mercato che sono così durevoli senza costare metà della tua busta paga (e poi alcune).

Se non è rotto... Come dicono i giovani, e Nero TX non è mai stato rotto; Al contrario, Supra ha dominato il segmento "sotto le 100 sterline" con il pugno di ferro negli ultimi anni, e a giudicare da questo test, rimarranno sul trono anche per molto tempo a venire.

Il design è lo stesso e, a parte il fatto che non ci sono ancora cerniere sul coperchio del case, questa è ovviamente una buona cosa.

Il Nero-TX2 è l'ovvio successore del bestseller svedese, e sono stati apportati una serie di aggiornamenti davvero interessanti. Anche se il prezzo non è aumentato (il che è quasi irreale nel mondo tecnologico di oggi) questi ora sono dotati di cancellazione attiva del rumore, hanno una modalità di trasparenza e sono modellati da un nuovo materiale che Supra ha scelto di chiamare Supra Aerotech FRP, che è una plastica rinforzata con fibre che, secondo gli stessi produttori, è praticamente indistruttibile e proviene principalmente dall'industria della difesa e dalla moderna tecnologia dei jet da combattimento. Non so se si tratti solo di un marketing intelligente o se alla fine sia davvero importante per te e per me, ma so che la cancellazione attiva del rumore è un'aggiunta molto gradita a una cuffia già superba e che funziona bene.

Certo, Supra non è in competizione con Sony o JBL qui, ma nessuno se lo aspetta o lo richiede, dal momento che Nero-TX2 costa £ 80, mentre le migliori cuffie ANC di Sony costano tre volte di più. Li ho usati durante le passeggiate, mentre lavoravo e soprattutto in palestra, e hanno fatto un ottimo lavoro nel bloccare i rumori fastidiosi, il che è un puro vantaggio poiché i loro predecessori mancavano completamente di questa funzione.

Piccolo, super confortevole e assolutamente fantastico.

Anche l'audio delle chiamate è stato notevolmente migliorato grazie al nuovo sistema di microfoni Quad Response di Supra (poiché questa volta ci sono quattro microfoni). Gli amici che ho chiamato e terrorizzato (come al solito) per chiedere loro come suona la mia voce hanno tutti sottolineato quanto la voce del mio bellissimo vecchio sia ora più naturale e calda rispetto ai predecessori, dove il tono di voce spesso sembrava un po' robotico e sottile. Anche la capacità della batteria è stata migliorata e il Nero-TX2 offre ora un'autonomia mozzafiato di 100 ore grazie alla microscopica custodia e sei ore per carica negli auricolari, con ANC attivato.

Il Nero-TX2 costa circa 80 euro ed è disponibile in bianco o nero opaco.

In termini di qualità del suono e prestazioni musicali, il Nero-TX2 è naturalmente molto vicino ai suoi predecessori, con un paio di miglioramenti davvero interessanti. Il driver proprietario di Supra (SBS8D-V3) misura otto millimetri e questa volta suonano più ariosi e più grandi. C'è una spaziosità e una separazione che mancavano nella prima edizione e, insieme alla fantastica dinamica di Supra, è facile amare il suono di queste cuffie. Sono caldi e hanno molti bassi senza essere "potenziati" o artificiali. Inoltre, l'articolazione e i controlli sono brillanti senza essere taglienti o sgradevoli, e il Nero-TX2 è altrettanto buono nelle registrazioni degli anni '70 di Led Zeppelin come lo è quando lo do in pasto agli ultimi brani hardcore di Bilmuri.

Il fatto che sia persino possibile ottenere questa qualità folle per meno di £ 100 nel 2025 sembra bizzarro in più di un modo, e devi solo ammettere che Supra lo ha fatto di nuovo. Il Nero-TX2 può sicuramente competere con i concorrenti che costano più del doppio, e semplicemente non troverai nulla sul mercato allo stesso prezzo che possa competere con il Nero-TX2, non oggi.