Surfista muore dopo l'attacco di uno squalo sulle spiagge settentrionali di Sydney

In media, ogni anno ci sono circa cinque o sei attacchi mortali di squali in tutto il mondo. Di solito, l'Australia registra uno o due decessi, motivo per cui ogni incidente fa rapidamente notizia. In questo caso, un surfista è morto dopo essere stato morso da un grosso squalo mentre cavalcava le onde al largo delle spiagge settentrionali di Sydney, segnando il primo attacco mortale della città in diversi anni. L'uomo, che era in acqua con gli amici, è stato tirato a riva ma non è stato possibile salvarlo nonostante gli sforzi immediati. Le autorità hanno chiuso diverse spiagge e schierato bagnini su moto d'acqua per rintracciare il predatore, anche se la specie rimane sconosciuta. Se sei interessato a saperne di più, puoi dare un'occhiata ad alcuni filmati nel video qui sotto o tramite il seguente link. Andare!