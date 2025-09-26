Gamereactor

Surf's Up serie sequel in lavorazione

Atomic Cartoons sta lavorando alla serie, che sarà composta da episodi di 11 minuti e sarà rivolta a bambini di età compresa tra 6 e 9 anni.

Surf's Up potrebbe essere uno dei film d'animazione più sottovalutati della sua epoca. Con uno stile mockumentary, grandi immagini e interpretazioni di Jeff Bridges, Jon Heder, Shia LaBeouf e altri, si è distinto in un'epoca di boom dell'animazione nei primi anni 2000. Anche se non si è trasformato in un franchise come Kung Fu Panda o Cattivissimo Me, potrebbe tornare presto sui nostri schermi.

Come riportato da Deadline, Atomic Cartoons di Thunderbird Entertainment Group sta sviluppando una serieSurf's Up che sarà uno spin-off del film originale. Composto da episodi di 11 minuti e rivolto a bambini di età compresa tra i 6 e i 9 anni, seguirà un pinguino adolescente troppo sicuro di sé chiamato Flip che cerca di diventare una leggenda del surf.

Cody, Big Z e Chicken Joe torneranno, ma considerando la fascia d'età di questo programma, sembra un po' strano che sia basato su un film di 20 anni fa. Hollywood fa come Hollywood, però, e se vede che non viene utilizzata una IP che in precedenza aveva avuto una sorta di successo, vedrà se può cavalcare un'onda di successo ancora una volta.

