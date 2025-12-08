Non è solo nella vita reale che pensiamo di stabilirci su Marte. In Surviving Mars: Relaunched, potremo testare se abbiamo ciò che serve per popolare il pianeta rosso. Surviving Mars è stato lanciato originariamente nel 2018 ed è stato un entusiasmante costruttore di città. Ho sentito che l'originale richiedeva molta microgestione e mancava di varietà, tuttavia questo non significa che fosse brutto; al contrario, ho pensato fosse un buon mix di ambientazione e meccaniche di gioco. È successo molto da quando il titolo è stato lanciato, e Relaunched è un remake con il gioco base e tutte le espansioni incluse. Ottieni anche grafica migliorata, nuovi contenuti e un'interfaccia utente migliorata.

Oltre a offrire tutti i contenuti precedenti in un unico pacchetto, Haemimont Games ha anche sviluppato una nuova espansione. Questa espansione arriva con la nuova versione senza costi aggiuntivi, ed è un sistema politico, simile a quello dell'ONU, dove puoi votare le leggi e modellare la tua colonia in dettaglio. Tuttavia, queste leggi possono essere respinte, nel qual caso devi negoziare con altri gruppi nella tua colonia. Attualmente, questo è estremamente potente e potrebbe dover essere bilanciato, e due esempi sono che puoi aumentare la velocità dei tuoi razzi, permettendo loro di trasportare coloni o materiali più velocemente tra la Terra e Marte. Con gli aggiornamenti tecnologici oltre a questo, è andato così veloce che mi sono chiesto se il gioco fosse bugato. Un'altra legge potente aumenta la velocità di scansione della superficie del pianeta, permettendoti di vedere risorse importanti più rapidamente di prima. Questo toglie un po' la vulnerabilità della tua colonia che il titolo vuole trasmettere.

Le tue basi possono diventare gigantesche se pianifichi correttamente.

Il titolo parla della colonizzazione di Marte, e inizialmente puoi scegliere un programma spaziale per finanziare un viaggio lì. A seconda del paese o dell'azienda che funge da sponsor principale, ricevi bonus e condizioni differenti. Questi possono includere diversi veicoli, risorse, tecnologie, robot, edifici e altro ancora. Questo influisce anche sul livello di difficoltà. Alcune fazioni sono più difficili di altre, ma non differiscono molto oltre la superficie, dato che costruirai comunque infrastrutture, raccoglierai materie prime, produrrai beni e poi inizierai a spedire persone su Marte. Col tempo, puoi terraformare il pianeta, ed è ancora piuttosto magico vedere come il mondo diventi verde e abitabile.

I coloni hanno bisogno di ossigeno, cibo, acqua e altre provviste. In cambio, possono estrarre risorse rare sottoterra e risolvere altri compiti avanzati.

Non ti verrà offerta una storia profonda in questo titolo, ma ti dà gli strumenti per fare ciò che vuoi con ciò che hai, e questo rende la tua colonia più personale ad ogni partita. Hai il pieno controllo su quali edifici posizionare, quali risorse dare priorità e come dovrebbe essere la base. Questo può essere paragonato a Per Aspera, che è un altro city builder su Marte, ma la differenza è che in quel titolo ti viene offerta una storia ben costruita. L'attenzione è sul seguire la storia e completare varie missioni lungo il percorso e di questi due city builder, entrambi, secondo me, sono una chiara raccomandazione. Tuttavia, direi che con Surviving Mars: Relaunched ottieni una disposizione più libera e meno narrazione, preferendo creare e giocare al tuo ritmo.

Il pacchetto appare completo nella sua forma attuale, con molte scelte e ambientazioni disponibili all'inizio di ogni campagna. Puoi personalizzare il livello di difficoltà a tal punto che anche io ne sono soddisfatto. Non è un'impresa da poco, dato che spesso critico la mancanza di tali opzioni. Grazie alle espansioni e ad altri contenuti extra, l'offerta è solida per i nuovi giocatori. Il nuovo sistema ONU e l'interfaccia utente potrebbero non giustificare un nuovo acquisto al momento se possiedi il gioco base e tutti i contenuti già rilasciati. Può sembrare un po' contraddittorio, ma la verità è che ottieni molto poco se possiedi già tutto.

È anche possibile costruire sotterranei e su rocce spaziali grazie a due espansioni. Questo offre un po' di varietà alla disposizione.

Questo remake è rivolto principalmente ai nuovi clienti che non possiedono il gioco base o che non dispongono delle espansioni. Se rientri in questa categoria, è un acquisto con buon rapporto. Anche se le singole espansioni e i pacchetti add-on sono stati leggermente rielaborati, non ci sono cambiamenti importanti nel gameplay e, a parte questo, tutto quello che ho testato funziona bene. Tuttavia, vale la pena notare che se sei interessato a espansioni e nuovi contenuti, dovrai aggiornare la tua versione, altrimenti non avrai accesso a Martian Assembly e alle future espansioni.

Purtroppo, le ristampe significano che bug più vecchi e nuovi vengano inclusi nel pacchetto. Ho scoperto piccole stranezze nel testo della campagna stessa e occasionali texture visive che appaiono dal nulla. I treni in Martian Express hanno problemi a prendere e trasportare i residenti, tuttavia non ho scoperto bug gravi o altri problemi tecnici che abbiano direttamente penalizzato l'esperienza complessiva. Invece, è l'equilibrio tra tutto il vecchio e il nuovo contenuto che non funziona ovunque. Il titolo è un po' speciale perché Haemimont Games ha smesso di lavorare sul gioco nel 2019, e tutte le espansioni successive sono state create da un altro sviluppatore. Tuttavia, Haemimont Games è tornato e ha ripreso la responsabilità del progetto, ed è uno dei motivi per cui è stato portato sul loro nuovo motore di gioco. Hanno pianificato più contenuti a lungo termine, il che promette bene.

Un sistema politico nello spazio ti permette di plasmare la tua colonia in più modi rispetto a prima.

Surviving Mars offre una grafica 3D e animazioni decenti e, senza contraddirmi, vorrei sottolineare che mi mancano ancora alcuni tipi di animazioni. Una cosa a cui pensavo spesso giocando all'originale era che risorse, materie prime e altri oggetti si teletrasportavano da soli, e i personaggi non aprono nemmeno porte, appaiono o scompaiono negli edifici, e penso che sia un po' un peccato. Allo stesso tempo, apprezzo che gli abitanti siano visibili all'interno degli edifici. Mi piacerebbe vedere personaggi aprire porte e droni caricare risorse con le loro gru, dato che il processo in una simulazione di costruzione di città è importante per me.

Il suono e la musica non elevano né sminuiscono il titolo rispetto ai suoi concorrenti. È presente sullo sfondo e fa il suo dovere, tuttavia questa nuova edizione aggiunge un po' di musica e stazioni radiofoniche. Funziona bene, ma non è qualcosa a cui penso davvero quando costruisco le mie colonie. C'è della buona musica nel gioco, mentre in un genere come il gioco di ruolo e l'azione questo avrebbe potuto essere un problema più grande. Nel contesto di strategia, simulazioni e city builder, è meno problematico se la musica non arricchisce l'esperienza, dato che spesso passerai così tanto tempo in questi titoli che probabilmente avrai una tua playlist musicale a parte.

Testare diversi sponsor può offrire strumenti e benefici differenti. Questi sono più evidenti all'inizio della campagna.

Surviving Mars: Relaunched è un solido city builder con un focus sulla microeconomia dove si colonizza e si terraforma Marte. Questa nuova edizione è rivolta a chi non ha mai acquistato il titolo prima o ha mancato di contenuti. Con grafica migliorata, interfaccia utente e tanti contenuti in un unico pacchetto, questa è la migliore versione del gioco. Purtroppo, sono scettico sul fatto che questo valga il prezzo per chi possiede già tutto. Nonostante i miglioramenti, non c'è molto da offrire se possiedi già tutto, poiché la nuova espansione non è particolarmente estesa e attualmente è un po' sbilanciata. Tuttavia, ci sono due fantastici city builder a tema Marte sul mercato, e questa resta comunque una delle due opzioni. Se Haemimont Games rifinisce un po' questo titolo con nuovi contenuti, ne ripassa l'equilibrio e corregge problemi tecnici, potrebbe essere più che positivo. Posso dire onestamente che mi sono divertito soprattutto nel mio viaggio per colonizzare il pianeta rosso.