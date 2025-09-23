Suzuki ha cambiato il suo logo

HQ

In un'epoca in cui ogni casa automobilistica che si rispetti ha cambiato o almeno "rinfrescato" la propria identità grafica e quindi anche il proprio logo, ovviamente anche Suzuki si unisce. Tuttavia, il colosso automobilistico giapponese ha scelto un approccio più cauto rispetto a molti concorrenti (tra cui Kia, il cui nuovo logo è quasi impossibile da decifrare per qualcuno che non sa in anticipo di cosa si tratta) e ha per lo più snellito il disordine sul suo iconico emblema argentato.

Comunicato ufficiale:

Suzuki Motor Corporation ha ridisegnato l'emblema utilizzato sui suoi prodotti per la prima volta in 22 anni. Il nuovo emblema riflette il nuovo slogan aziendale, "By Your Side", e incarna l'impegno costante di Suzuki sin dalla sua fondazione a "concentrarsi sul cliente", nonché nuove possibilità per il futuro. Per esprimere questo impegno duraturo, è stato mantenuto il contorno dell'identità aziendale di Suzuki, l'iconica "S", mentre è stato adottato un design piatto adatto all'era digitale per rappresentare nuove possibilità. Inoltre, la cromatura tradizionale è stata sostituita con vernice argento ad alta luminosità per ridurre l'impatto ambientale ed esprimere il passaggio verso una nuova era. Il nuovo emblema sarà svelato, a partire dai modelli concettuali, al "Japan Mobility Show 2025".