Svelata la causa dell'incidente della funicolare di Lisbona

È passata quasi una settimana dal tragico incidente che ha coinvolto l'iconica funicolare Gloria di Lisbona. Ora, le autorità portoghesi hanno rivelato che l'incidente è stato causato dalla rottura di un cavo. Secondo il rapporto, le cabine avevano percorso solo pochi metri quando "hanno improvvisamente perso la forza di bilanciamento fornita dal cavo che le collegava".

"La cabina n. 2 si è improvvisamente invertita, il suo movimento si è fermato circa 10 metri oltre a causa della sua parziale escursione oltre la fine del binario e l'interramento della parte inferiore del trambolo (carrello) alla fine della trincea dei cavi. La cabina n. 1, in cima alla Calcada da Gloria, continuava il suo movimento verso il basso, aumentando la sua velocità. Il frenatore della cabina ha immediatamente azionato il freno pneumatico e il freno a mano per cercare di arrestare il movimento. Queste azioni non hanno avuto alcun effetto nell'arresto o nella riduzione della velocità della cabina, che ha continuato ad accelerare lungo il pendio".

Il rapporto ha aggiunto che un esame del relitto ha mostrato che "il cavo di collegamento aveva ceduto" nel punto di attacco alla cabina in cima alla collina. Ora sappiamo che i freni di emergenza sono stati attivati immediatamente, ma una carrozza è deragliata e si è scontrata con un edificio. Avete mai visitato la funicolare Gloria di Lisbona?