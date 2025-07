Svelata la causa dell'incidente mortale di Diogo Jota e André Silva

HQ

La Guardia Civil di Zamora, la regione della Spagna dove Diogo Jota e André Silva sono morti in un incidente stradale mercoledì scorso, 2 luglio, ha rivelato la causa dell'incidente. Secondo gli specialisti che hanno indagato sulla scena dell'incidente, i segni lasciati dagli pneumatici dell'auto suggeriscono che i due giocatori portoghesi stavano viaggiando ad alta velocità, "un possibile superamento significativo della velocità rispetto al limite di velocità per la strada", che è di 120 km/h, o 74,5 mph.

L'auto, una Lamborghini Huracán, ha forato la gomma posteriore durante il sorpasso di un'altra vettura. Ciò ha causato lo schianto e l'incendio dell'auto (via El País).

L'auto è stata completamente distrutta, il che ha reso difficile per la scientifica identificare i corpi, ma tutte le prove indicano che era Diogo Jota alla guida del veicolo. Fonti della Guardia Civil hanno detto che l'identificazione è stata fatta "grazie alle catene o agli ornamenti che hanno trovato sui corpi".

Jota era in viaggio verso Santander, nel nord della Spagna, per prendere un traghetto per tornare in Inghilterra. A causa di una lesione polmonare, i medici gli avevano consigliato di non volare per evitare rischi.

Un aspetto controverso del suo incidente è stato il presunto cattivo stato della strada in cui si sono schiantati. Secondo fonti della Guardia Civil, "non è affatto un punto nero; Si può guidare perfettamente da quelle parti a 130 o 140 chilometri all'ora", suggerendo che il conducente stava superando significativamente il limite di velocità legale. Hanno aggiunto che il fatto di aver strappato una Lamborghini pochi giorni prima potrebbe essere stato un fattore importante "perché auto sportive così potenti possono essere difficili da guidare senza esperienza".