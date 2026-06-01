Svelata la nostalgica e selvaggia AC Cobra GT Coupe

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Normalmente, è tagliare il tetto a un'auto che crea un po' di dramma, ma quando si tratta della stravagante AC Cobra, questo non succede davvero.

Ecco la AC Cobra GT Coupe, la prima Cobra a tetto fisso di AC Cars. È ispirata alla A98 Le Mans del 1964, ma è costruita sulla stessa piattaforma della GT Roadster.

Ciò significa un involucro in fibra di carbonio, fino a 720 cavalli da un V8 da 5.0 litri proveniente da Ford e la scelta tra cambio automatico o manuale a sei marce.

A differenza di molte moderne auto sportive retrò, la GT Coupé non viene posizionata come una macchina da pista hardcore. AC lo descrive come un vero grand tourer, completo di climatizzazione, navigazione, finestrini elettrici e spazio sufficiente per i conducenti alti più di un metro e ottanta. L'interno combina dettagli ispirati all'analogico con la tecnologia digitale moderna, mirando a bilanciare il carattere old-school con l'usabilità quotidiana.

La GT Coupé aspirata parte da €75.000 prima delle tasse, ed è la versione meno potente con 450 cavalli. La versione sovralimentata parte da €300.000. La produzione sarà estremamente limitata, con le prime consegne ai clienti previste per il 2028, dopo che AC avrà completato il suo arretrato degli ordini GT Roadster.