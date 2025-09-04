Svelati i tempi delle semifinali degli US Open con Djokovic contro Alcaraz e Sinner contro Auger-Aliassime

HQ

Gli US Open hanno comunicato i tempi che le semifinali del singolare maschile degli US Open inizieranno venerdì prossimo, 5 settembre. Sarà Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic, con un giorno di riposo in più, e, dopo i risultati di ieri sera, Jannik Sinner vs. Felix Auger-Aliassime.

La prima semifinale della giornata, e probabilmente la più emozionante, si svolge in anticipo: alle 21:00 CEST, 20:00 BST, Alcaraz cercherà la "vendetta" dopo aver perso le ultime due partite con Djokovic (ai quarti di finale degli Australian Open e alla finale olimpica di Parigi). Nel frattempo, Djokovic spera di "rovinare i piani di tutti" negando la terza finale consecutiva del Grande Slam tra Alcaraz e Sinner.

Tuttavia, Sinner avrebbe dovuto sconfiggere Felix Auger-Aliassime. Il che, visto quanto è forte Sinner ultimamente, sembra improbabile. Il giocatore canadese, numero 27 del mondo, ha sconfitto Alex de Miñaur in una partita estenuante con quattro set e due tie-break, raggiungendo la sua seconda semifinale del Grande Slam, mentre Sinner ha sconfitto il suo amico Lorenzo Musetti senza sudare.

Semifinali US Open (singolare maschile)



Novak Djokovic contro Carlos Alcaraz: 21:00 CEST 20:00 BST (venerdì 5 settembre)



Jannik Sinner contro Felix Auger-Aliassime: 1:00 CEST, 00:00 BST (di sabato)

