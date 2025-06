Svelato il calendario Formula 1 2026: tutti i cambiamenti di date e Gran Premio

HQ

Non siamo nemmeno a metà della stagione di Formula 1 2025, ma è stato pubblicato il calendario completo delle gare per il prossimo anno. La prossima stagione sarà ricca di cambiamenti, tra cui nuove normative riguardanti le regole aerdodinamiche e le unità di potenza alimentate con combustibili sostenibili. Darà anche il benvenuto a una nuova squadra, Cadillac.

La stagione 2026 di Formula 1 inizierà dal 6 all'8 marzo, con l'Australia ancora una volta la gara di apertura, e si concluderà il 4 e 6 dicembre ancora una volta ad Abu Dhabi. La stagione accoglierà un nuovo circuito, Madrid, che si svolgerà a settembre, mentre il Gran Premio di Barcellona si terrà forse per l'ultima volta a giugno. L'inclusione del Madrid lascia Imola fuori dal calendario

Altre modifiche al calendario hanno lo scopo di ridurre i trasporti di merci tra i continenti, come spostare il Gran Premio del Canada (che in questa stagione si svolge questo fine settimana) prima nel calendario 2026, a fine maggio (accadrà ora in concomitanza con la Indy 500), scambiare il posto con Monaco, fissare tutto il Gran Premio estivo in Europa, da Monaco il 7 giugno a Madrid il 13 settembre.

Calendario Formula 1 2026:



6-8 marzo: Australia, Melbourne



13-15 marzo: Cina, Shanghai



27-29 marzo: Giappone, Suzuka



10-12 aprile: Bahrain, Sakhir



17-19 aprile: Arabia Saudita, Gedda



1-3 maggio: USA, Miami



22-24 maggio: Canada, Montreal



5-7 giugno: Monaco, Monaco



12-14 giugno: Spagna, Barcellona-Catalogna



26-28 giugno: Austria, Spielberg



3-5 luglio: Regno Unito, Silverstone



17-19 luglio: Belgio, Spa-Francorchamps



24-26 luglio: Ungheria, Budapest



21-23 agosto: Paesi Bassi, Zandvoort



4-6 settembre: Italia, Monza



11-13 settembre: Spagna, Madrid



25-27 settembre: Azerbaijan, Baku



9-11 ottobre: Singapore, Singapore



23-25 ottobre: USA, Austin



30 ottobre - 1 novembre: Messico, Città del Messico



6-8 novembre: Brasile, San Paolo



19-21 novembre: USA, Las Vegas



27-29 novembre: Qatar, Lusail



4-6 dicembre: Abu Dhabi, Yas Marina



"Il 2026 sarà una nuova era per la Formula 1 in cui assisteremo a una nuova serie di regolamenti per il nostro sport, le auto e i motori che saranno alimentati con carburante sostenibile al 100%. Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Madrid nel calendario e di vedere grandi marchi automobilistici come Audi, Cadillac e Ford unirsi alla griglia di Formula 1", ha dichiarato Stefano Domenicali, Presidente e CEO della Formula 1.