Svelato il profilo visivo del Tokyo Game Show 2025

Come sapete, l'E3 è un ricordo del passato, ma la settimana dell'E3 continua ad essere una cosa con molti eventi importanti, dove Summer Game Fest oggi è il più grande, seguito da diversi spettacoli di gioco esclusivi, non ultimo da Microsoft. La prossima, come sapete, è la fiera tedesca Gamescom ad agosto, e a settembre è il momento di Tokyo Game Show .

Quest'anno, quest'ultima fiera si svolge dal 25 al 28 settembre e oggi hanno presentato il tema di quest'anno, "Un parco giochi senza fine dove non si gioca mai abbastanza", e il visual design (grazie Gematsu). Hanno prodotto sia un video che un'immagine per illustrare il profilo di quest'anno, creato da Zashiki Warashi, che in precedenza ha lavorato principalmente in spot pubblicitari. Egli dice:

"Essendo cresciuto con i videogiochi fin dall'infanzia, è un grande onore per me essere coinvolto in questo progetto".

Tokyo Game Show sta anche aggiornando il suo logo in relazione a questo, e puoi controllare come appare qui sotto. Se volete saperne di più sullo show, potete trovare il sito web giapponese qui.