Svelato lo Scisma, la quinta fazione giocabile in Heroes of Might and Magic: The Olden Era

Lo studio Unfrozen ha svelato una nuova fazione giocabile per Heroes of Might and Magic: The Olden Era, dopo la sua presentazione al pre-show dell'Opening Night Live della Gamescom. Gli Scisma, un gruppo di dissidenti Alva che iniziarono ad esplorare i riti perduti dei Vori per contrastare la minaccia dell'Alveare sul continente di Jadame. Grazie a questi riti, lo Scisma può esplorare antiche e pericolose magie ed evocare orde di mostri soprannaturali per affrontare i loro nemici.

In pratica, questa fazione sembra concentrarsi molto sullo sviluppo di abilità magiche del ghiaccio, oltre a contrastare gli incantesimi per disabilitare questa opzione per gli eroi nemici. Le creature dell'esercito dello Scisma sono fortemente ispirate agli orrori dei Miti di Cthulhu e, una volta per combattimento, possono usare un'abilità di resurrezione per riportare in vita le unità alleate dal punto in cui sono cadute.

Dai un'occhiata approfondita alla fazione dello Scisma nel trailer qui sotto. Il 9 ottobre ricorre il 30° anniversario del franchise di Heroes of Might and Magic e The Olden Era avrà uno slot speciale in streaming per celebrare il traguardo. Forse verrà annunciato il lancio in accesso anticipato del gioco? Puoi accedere allo streaming sul canale YouTube di Ubisoft.