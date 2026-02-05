Svelato: The Mare ci spaventerà a marzo

Uno dei giochi horror più interessanti in uscita questa primavera è Unsealed: The Mare, sviluppato da Gamhalla, uno studio situato a Luleå (molto nel nord della Svezia). Sperano di spaventarci profondamente con orrore psicologico e una storia emotiva e cupa, in cui noi, nel ruolo di Vera, dobbiamo navigare tra sogni e ricordi. La premessa è descritta come segue:

"Interpreti Vera, intrappolata tra sogni e ricordi, alla ricerca di ciò che avrebbe dovuto essere dimenticato. Man mano che frammenti della tragedia della tua famiglia emergono, avvelenano la tua mente e si intrecciano con i tuoi ricordi, distorcendo il sogno in qualcosa di sempre più orribile. In questo incubo, tutto sembra connesso—legato dal senso di colpa, dal dolore e da qualcosa di molto più oscuro che ancora non puoi comprendere.

Ciò che inizia come una ricerca di risposte diventa lentamente una lotta contro un incubo plasmato dalla memoria, dalla perdita e da qualcosa di molto più personale."

Gamhalla vuole spaventarci a morte senza ricorrere a sangue e carnagie, ma invece si affida ad attività paranormali inquietanti. Ora abbiamo un nuovo trailer con molto gameplay e scene che mostrano che gli sviluppatori sembrano aver preso ispirazione dalla demo horror P.T. di Hideo Kojima, vecchia di dodici anni – e si potrebbe fare di peggio per ispirarsi. Scopriamo anche che il debutto sarà il 10 marzo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X.