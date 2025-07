Svezia e Germania si aggiungono alla lista delle nazioni qualificate agli Europei femminili; Danimarca eliminata

HQ

Svezia e Germania si sono aggiunte ieri alla lista delle nazioni qualificate per i quarti di finale di UEFA Women's Euro. La Svezia, vincitrice del primo Campionato Europeo femminile nel 1984, non ha mai più vinto la competizione, anche se è stata finalista tre volte. Dopo una vittoria di misura per 1-0 sulla vicina Svezia, la Polonia ha battuto la nazione debuttante per 3-0, con gol di Blackstenius, Asllani e Hurtig.

Nel frattempo, nello stesso girone, la Germania è arrivata in rimonta ed ha eliminato la Danimarca, finendo 2-1. Con ancora una partita del girone da disputare, entrambe si sono qualificate, unendosi a Norvegia e Spagna.

Le cose non sembrano così buone per Endland e il Galles. Entrambi sono costretti a vincere oggi se vogliono evitare l'eliminazione dopo appena due partite. L'Inghilterra, attuale detentrice del titolo, giocherà contro l'Olanda mercoledì alle 17:00 BST e il Galles giocherà contro la Francia alle 20:00 BST. E nel caso delle Leonesse, dovranno combattere contro i pronostici, dato che la squadra olandese ha vinto due delle ultime tre partite con l'Inghilterra.

"È una finale per noi, faremo di tutto per vincere. Ogni partita è assolutamente da vincere. L'abbiamo già sperimentato", ha detto l'allenatore dell'Inghilterra Sarina Wiegman alla BBC.