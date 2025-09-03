Svezia e Polonia rafforzano il partenariato militare

HQ

Le ultime notizie su Svezia e Polonia . Il ministero della Difesa polacco non ha specificato i dettagli dell'accordo, ma possiamo riferire che entrambi i paesi hanno portato la loro cooperazione militare a un nuovo livello con un patto di difesa firmato di recente.

"Oggi ho firmato un accordo con il Ministro della Difesa svedese @PlJonson riguardante la cooperazione nell'ambito delle nostre industrie della difesa. Sono convinto che questo sia un altro passo positivo per la nostra sicurezza. Polonia e Svezia sono alleati comprovati".

L'accordo si concentra su progetti di difesa collaborativa, appalti coordinati ed esercitazioni congiunte, rafforzando la posizione orientale della NATO. Gli aerei da combattimento e le truppe svedesi sono ora regolarmente di stanza in Polonia, contribuendo alle missioni di polizia aerea e alle esercitazioni multinazionali.