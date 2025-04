Svezia e Singapore stringono un partenariato strategico per la difesa La nuova cooperazione mira a migliorare le capacità di difesa nell'Indo-Pacifico.

HQ Le ultime notizie su Svezia e Singapore . Ora sappiamo che la Svezia e Singapore hanno firmato un importante accordo di cooperazione a lungo termine nel settore della difesa, incentrato sull'avanzamento di studi congiunti nei sistemi di dominio terrestre. Puoi leggere l'annuncio ufficiale qui. La partnership, che coinvolge la Divisione Test & Evaluation dell'Amministrazione della Difesa svedese e l'Agenzia per la scienza e la tecnologia della difesa di Singapore, segnala un rinnovato impegno da parte di entrambe le nazioni a rafforzare le loro strategie di difesa nell'Indo-Pacifico. Questa collaborazione mira a promuovere lo scambio di conoscenze e a perfezionare le capacità militari, garantendo che entrambi i paesi siano preparati ad affrontare le minacce emergenti. Questa cooperazione è vista come una naturale estensione dei loro precedenti accordi di difesa, energia e trasporti. SINGAPORE - 24 MAGGIO 2024: USS Theodore Roosevelt (CVN-71) dal dispiegamento del Carrier Strike Group 9 nell'Indo-Pacifico // Shutterstock