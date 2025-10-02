Svezia e Ucraina valutano i caccia Gripen per una difesa aerea più forte

HQ

Al vertice della Comunità politica europea a Copenaghen, il primo ministro svedese Ulf Kristersson ha confermato di aver parlato con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dell'interesse di Kiev per i caccia Gripen di Saab. "Abbiamo discusso della continua cooperazione sullo sviluppo della futura difesa dell'Ucraina, compresa la difesa aerea, e dell'interesse dell'Ucraina per i caccia Gripen", Kristersson ha postato sulla piattaforma X. "Ovviamente hanno bisogno di costruire una difesa aerea più forte a lungo termine. Anche la difesa del dopoguerra", ha aggiunto. Kristersson ha anche sottolineato che la Svezia non donerà i jet, osservando che qualsiasi decisione si basa sulla strategia di difesa a lungo termine dell'Ucraina e sulla sua capacità di garantire i finanziamenti. "La parte del finanziamento è una cosa fondamentale, per la quale non c'è una soluzione per ora".