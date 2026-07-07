Sviluppatore indie chiede a Steam di cambiare la politica di rimborso dopo che tutti hanno completato il gioco in meno di 2 ore

La politica di rimborso di Steam è stata messa in discussione da uno sviluppatore indie che ha trovato più giocatori che hanno rimborsato il loro gioco dopo averlo completato in meno di due ore. Paddle Paddle Paddle è un gioco di sfida cooperativa, in cui tu e un altro giocatore controllate ciascuno un remo su una canoa e dovete superare una serie di pericolosi percorsi a ostacoli per evitare che la lava si riversi ai lati. Il gioco è pensato per essere difficile, ma è anche piuttosto breve per alcuni, che sono riusciti a completarlo nel limite di due ore prima che Steam non permettesse più i rimborsi.

Attualmente, Steam ti permette di rimborsare un gioco se lo hai da meno di due settimane e se hai passato meno di due ore a giocarci. Lo sviluppatore Zoroarts vuole che questo cambi. "Sarebbe bello se finalmente potessi fare qualcosa riguardo alla tua politica di rimborso... Ho ricevuto decine di recensioni così e un tasso di rimborso del 21% anche se le recensioni sono al 90% molto positive," scrive su Twitter/X.

Paddle Paddle Paddle non è un gioco costoso, attualmente costa £2.99 a causa di una scorta del 40% su Steam. Ha anche un DLC economico che aggiunge un po' più di contenuti al gioco. Si potrebbe sostenere che ci sia un motivo per cui la politica di rimborso di Steam dovrebbe cambiare quando si tratta di giochi che non sono pensati per essere giocati a lungo, ma poi c'è il controargumento che questo potrebbe essere usato per evitare completamente i rimborsi. "Dev pensa che Steam dovrebbe ulteriormente limitare i diritti dei consumatori ed eliminare la finestra di gioco di 2 ore per i rimborsi. Come qualcuno che è stato attivamente fregato per rimborsi per un gameplay ancora inferiore o per studi AAA che hanno gonfiato il loro tutorial, penso che Mateo sia estremamente fuori dalla realtà ed emotivo perché il suo gioco non è abbastanza lungo," ha scritto un recensore di Steam (che in realtà non aveva rimborsato il gioco).

"Non c'è abbastanza contenuto, il gioco sembra un browser ed è stato fatto in fretta/in poco tempo (lo stesso sviluppatore lo ammette). Eppure lo sviluppatore ha il coraggio di lamentarsi per i rimborsi su X quando sta cercando di venderti un gioco per browser," recita la recensione più alta su Steam al momento della stesura.

È chiaro che i commenti di Zoroart non hanno fatto molto per soddisfare la base utenti di Steam, ma pensi che Valve dovrebbe cambiare la sua politica di rimborso per evitare situazioni come questa?