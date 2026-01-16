SwannBuddy 4K Video Doorbell and MaxRanger4K Solar 3 Camera

Con la crescita del mercato dei sistemi di sicurezza domestica, la maggior parte degli operatori sono state aziende tecnologiche che hanno cercato di cimentarsi nella sorveglianza, mentre pochi specialisti sono riusciti a raggiungere il mercato consumer mainstream.

Una di queste, tuttavia, è Swann. Swann è nato in Australia, fornendo sistemi di telecamere alle aziende agricole e al settore industriale, e è passato da marchio locale fai-da-te a essere all'avanguardia nella sicurezza basata sull'IA dopo essere stato acquisito più di dieci anni fa dal Infinova Group che ancora possiede il marchio, e ha aperto nuovi canali di distribuzione per Swann, Incluso il mercato degli installatori di fascia alta.

Oggi esaminiamo due dei loro prodotti consumer più facilmente accessibili, il Smart Doorbell e un sistema di telecamere a lungo raggio alimentato a energia solare, entrambi memorabili per la registrazione interna della memoria e la capacità di funzionare senza alcun tipo di abbonamento, rendendoli di gran lunga più economici rispetto alla concorrenza.

Il SwannBuddy 4K è un classico campanello smart, alimentato da batterie ricaricabili o collegato direttamente ai fili elettrici esistenti, dove abbiamo scelto quest'ultimo. Il design è moderno e l'installazione è facile con il supporto di montaggio, anche se ho trovato il nastro a doppia faccia pensato per l'installazione delle finestre estremamente durevole, e dopo mesi aveva ancora tutte le sue proprietà adesive. Dato che è una comunicazione a doppio senso, puoi sempre portare con te il piccolo altoparlante; o, come l'ho posizionato io, al centro della casa. Per qualche motivo, il movimento è combinato con il rilevamento del calore per attivare gli avvisi di movimento, ma mi sarebbe piaciuto testare come funziona anche in estate, dato che rilevare il calore quando cade la neve sembra una modalità facile.

Annuncio pubblicitario:

Swann Security è il software da usare, ovviamente gratuito, e include un assistente vocale AI e un angolo di visione verticale di 165 gradi. Tuttavia, sono rimasto molto più colpito dalla visione notturna progettata fino a cinque metri, ma che in realtà si estende molto oltre.

A questo punto, vale la pena menzionare che ci sono dei limiti nelle opzioni cloud di sincronizzazione gratuita, ma ha una memoria interna di 32 GB e, dato che registra in 4K, fortunatamente è facile sincronizzarla con Dropbox. Funziona anche d'inverno, ma consuma le batterie un po' più velocemente.

L'app Swann Security è sorprendentemente facile da usare, ma ha avuto qualche problema di localizzazione perché il mio telefono non è impostato in inglese, quindi per qualche motivo ha deciso di mescolarsi con il finlandese un paio di volte.

Durante i test, ho notato che sono comparse una funzione timelapse e pet-sitter sotto "funzionalità in arrivo". Quelli non li ho testati, ma sembrano interessanti. La funzione di risposta AI Voice è davvero interessante, ma anche se ti vengono offerte otto opzioni diverse, suonano tutte leggermente uguali, e la maggior parte si accorgerà velocemente che sono IA. Ci sono alcuni svantaggi altrimenti, come il fatto che non ti permette di configurare la voce senza inserire il tuo indirizzo e altre stranezze, ma nel complesso funziona bene ed è facile integrarlo con sistemi Swann più grandi, dato che l'app è in grado di gestire un numero pazzesco di unità e funzioni.

Annuncio pubblicitario:

La protagonista principale dello show è la telecamera alimentata a energia solare, dove puoi trovare una vasta gamma di combinazioni di hub, telecamere e pannelli solari esterni, e dove abbiamo avuto il "MaxRanger4K Solar 3 Camera Security System con la più lunga gittata wireless con supporti per grondaie", o sistema MaxRanger 4K.

Questo ti dà due telecamere e un hub, e ti consiglierei di prenderne quattro, perché anche se il pacchetto di avvio a doppia telecamera che ci hanno prestato è ottimo per iniziare, dovrai coprire tutte le angolazioni della tua casa, o le finestre o porte più a rischio per affrontare un furto in caso di effrazione.

Queste fotocamere si basano sui sensori Starvis di Sony, offrendo 4K e visione notturna a colori. Come per la fotocamera, è inclusa una scheda SD per l'hub. Poiché la telecamera è alimentata a energia solare, la carichi, la sistemi e funzionano di sua spontanea volontà. Abbiamo fatto i test in autunno e le telecamere continuavano a funzionare, nonostante una regolazione aggressiva del faro di illuminazione.

Una cosa brillante, oltre al fatto che non ci sono abbonamenti mensili, è la possibilità di usare la batteria inclusa caricata via USB per configurare l'hub, soprattutto perché è abbastanza potente da durare un giorno, il che significa che nel mio caso, con molteplici modifiche all'installazione, potevo alimentare il sistema a batteria se fossi stato via per la maggior parte della giornata, nonostante il sito web dichiari solo cinque ore.

Anche se la qualità dell'immagine era davvero buona, ho avuto qualche problema di alzata. La pagina del prodotto dichiara un raggio d'azione fino a 600 metri per l'aria aperta e 200 metri per l'uso tipico. Avevo una delle telecamere posizionata a 100 metri di distanza, con un solo muro di mattoni tra di esse, che bastava a sfondare il segnale. Sono riuscito a riposizionare l'hub, ma avrei preferito ottenere un segnale pulito al primo tentativo, soprattutto data la distanza relativamente bassa. Le fotocamere funzionano senza intoppi in caso di pioggia, neve e tempesta, quest'ultima grazie ai supporti robusti.

L'hub può gestire solo una scheda SD da 512 GB, ma offre anche l'opzione di registrare su un hard disk USB esterno.

I prezzi variano e sorprendentemente molto. Il sistema testato qui era inferiore a 500 € in vendita. Anche se il sistema è leggermente più costoso da acquistare, il prezzo della concorrenza, che è di 8 € al mese per fotocamera dove vivo, si accumula molto rapidamente se hai quattro telecamere, quindi il costo iniziale viene recuperato rapidamente per la maggior parte delle persone.

Anche se vorrei che Swann migliorasse leggermente di più la portata dell'hub, l'app Swann è ciò che principalmente rallenta il punteggio, perché i prodotti sono entrambi molto facili da installare e usare, e la qualità costruttiva è molto migliore di quanto mi aspettassi. La configurazione in sé è davvero semplice, e l'interfaccia grafica dell'app è intuitiva e logica, ma ho troppi bug, soprattutto con la localizzazione, perché ottenga una valutazione alta. Tuttavia, è molto chiaro che sono in arrivo importanti aggiornamenti, quindi si spera di vedere presto delle correzioni di bug serie, perché la possibilità di avere telecamere solari non abbonate che utilizzano il rilevamento del calore e 4K combinato con la visione dei colori di notte è francamente brillante.