Swarovski ha lanciato una collezione di figurine molto esclusive Minecraft

Swarovski è meglio conosciuta per i gioielli e i cristalli e non è un'azienda di cui abbiamo l'opportunità di scrivere molto spesso qui a Gamereactor. Ma ora annunciano via Instagram che stanno lanciando una collezione insieme a Minecraft.

Coinvolge un totale di quattro figure: Alex, Steve, The Pig e The Creeper, e una skin di cristallo corrispondente nel gioco. Se ti piace, ti costerà un bel po' di soldi, poiché le cifre vanno da $ 350 a $ 380 e possono essere ordinate ora.

Sarà l'intero quartetto per te o ne comprerai solo uno?