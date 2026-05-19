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Swatch affronta critiche dopo il caotico lancio del Royal Pop

Poiché Swatch non tentò di sventare gli scalper, scoppiò il caos in diversi luoghi del mondo, costringendo la polizia a intervenire con gas lacrimogeni.

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Nel mondo dello sport e del gaming, è da tempo un problema che gli scalper acquistino biglietti e hardware ambito, impedendo agli altri di mettersi le mani e costringendoli a pagare prezzi esorbitanti sul mercato secondario. Tuttavia, questo fenomeno è evidente anche in altri ambiti, non ultimo nel mercato degli orologi.

L'altro giorno, Swatch ha lanciato una nuova collezione di orologi chiamata Royal Pop, e si può dire con certezza che la gente era impaziente di metterci le mani sopra. Comprarli nei negozi non costava molto, ma naturalmente si esaurivano e presto erano disponibili su eBay per migliaia di dollari.

Wired riporta che era ovvio che sarebbero andati esauriti (cose simili erano già successe in passato), il che ha portato a scene incredibili in posti come Birmingham, Düsseldorf, Milano e New York. Ci sono molti video che mostrano il caos che ne è seguito, con segnalazioni di aggressioni e la polizia che ha ricorso a gas lacrimogeni contro gli acquirenti di orologi desiderosi.

Swatch sta quindi affrontando critiche per non aver adottato misure per mitigare il caos, e resta da vedere se questa volta avranno imparato la lezione o se ricorreranno alla stessa soluzione la prossima volta che si prevede una raccolta ambita.

Swatch affronta critiche dopo il caotico lancio del Royal Pop

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