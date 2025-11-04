Switch 1 è ancora a poche centinaia di dollari dal superare Nintendo DS per diventare la console più venduta di sempre dell'azienda
Non c'è dubbio che lo farà nella prossima relazione finanziaria.
Oggi Nintendo ha condiviso il suo rapporto finanziario e i dati di vendita aggiornati per molti dei suoi giochi, oltre a fornirci i primi dati su come Nintendo Switch 2 sta vendendo nei suoi primi mesi di vita. Sta andando molto bene, e infatti ha aggiornato in meglio le previsioni dell'azienda per questo anno fiscale. Ma ora diamo un'occhiata al suo predecessore, che sta ancora vendendo abbastanza bene. In effetti, è ancora sul punto di fare la storia.
Secondo gli ultimi dati pubblicati oggi, al 30 settembre 2025 Nintendo Switch ha venduto quasi 1,453 milioni di giochi e 154,01 milioni di console al 30 settembre 2025. Ciò significa che è a meno di 10.000 console dal superare Nintendo DS (154,02 milioni totali) e diventare così la console Nintendo più venduta di sempre.
Anche se dovesse raggiungere questo incredibile traguardo, sarebbe comunque davanti a PlayStation 2 (con 160 milioni, secondo Sony) per diventare la console più venduta di tutti i tempi. Non sembra probabile, ma considerando che il supporto software per il sistema rimane quasi incrollabile, c'è ancora qualche speranza che ciò accada.
Pensi che Nintendo Switch riuscirà a conquistare il trono delle console?