Switch 1 è ancora a poche centinaia di dollari dal superare Nintendo DS per diventare la console più venduta di sempre dell'azienda

Oggi Nintendo ha condiviso il suo rapporto finanziario e i dati di vendita aggiornati per molti dei suoi giochi, oltre a fornirci i primi dati su come Nintendo Switch 2 sta vendendo nei suoi primi mesi di vita. Sta andando molto bene, e infatti ha aggiornato in meglio le previsioni dell'azienda per questo anno fiscale. Ma ora diamo un'occhiata al suo predecessore, che sta ancora vendendo abbastanza bene. In effetti, è ancora sul punto di fare la storia.

Secondo gli ultimi dati pubblicati oggi, al 30 settembre 2025 Nintendo Switch ha venduto quasi 1,453 milioni di giochi e 154,01 milioni di console al 30 settembre 2025. Ciò significa che è a meno di 10.000 console dal superare Nintendo DS (154,02 milioni totali) e diventare così la console Nintendo più venduta di sempre.

Anche se dovesse raggiungere questo incredibile traguardo, sarebbe comunque davanti a PlayStation 2 (con 160 milioni, secondo Sony) per diventare la console più venduta di tutti i tempi. Non sembra probabile, ma considerando che il supporto software per il sistema rimane quasi incrollabile, c'è ancora qualche speranza che ciò accada.

Pensi che Nintendo Switch riuscirà a conquistare il trono delle console?