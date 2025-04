Switch 2: alcune considerazioni iniziali

HQ

Molte persone sono rimaste davvero deluse quando Nintendo ha finalmente mostrato Switch 2 a febbraio e lo ha caricato con un breve video che confermava che il nuovo Switch assomigliava quasi esattamente al vecchio Switch e che Mario Kart 9 era in arrivo. Poi si è detto che ne avremmo saputo di più ad aprile.

Un modo non convenzionale per annunciare l'hardware, per non dire altro, ma abbiamo aspettato, speculato, resistito, letto le fughe di notizie e aspettato il nostro momento. Oggi, tuttavia, era il momento di mostrare il dispositivo, e io sono stato uno di quelli che pensava che Nintendo avesse fatto un pasticcio in anticipo. Da un lato, Switch 2 sembrava un po' troppo simile a Switch 1.5 piuttosto che qualcosa di nuovo, e dall'altro, non sono rimasto del tutto impressionato dalla grafica nel caso di Mario Kart World. Si diceva che la console fosse potente quanto la PlayStation 4 Pro, e sapete bene quanto me cosa ha sputato nel caso di The Last of Us: Part II, per esempio.

Così, il 5 giugno, questa bellezza avrà la sua prima.

Quindi Nintendo ha mantenuto? Purtroppo devo rispondere "no" a questa domanda, perché anche se c'era un grande sacchetto di dolci in offerta, un po' troppo mi sembrava quel fuori marca a buon mercato che viene sempre lasciato per ultimo nel sacchetto sciolto. Ma esaminiamo cosa c'era.

L'evento è iniziato con l'unico gioco che sapevamo sarebbe arrivato su console, ovvero Mario Kart World. E come al solito, si è scoperto che Nintendo non aveva intenzione di rilasciare un sequel con più tracce e nuovi piloti. Qui, l'intero sistema di gioco è stato completamente revisionato e le corse si svolgono ora in un mondo aperto. Invece di brevi giri, le coppe si snoderanno tra diverse zone del mondo e 24 giocatori potranno giocare.

Inoltre, ci sono nuove meccaniche di gioco come lo scivolamento lungo i binari, il salto sui muri e la possibilità di cavalcare sull'acqua. Abbiamo anche visto il ritorno di diversi potenziamenti, ma anche di nuovi, come la possibilità di lanciare martelli Hammer Bros, che speriamo siano divertenti. Poiché il mondo e i tracciati sono molto più grandi, ci sono alcune preoccupazioni che il multiplayer locale possa essere un po' meno intenso, ma si spera che sarà fantastico come in Mario Kart 8. Se dovessi commentare qualcosa, dovrei dire che il salto grafico è un po' meno di quanto mi sarei aspettato da un titolo esclusivo per Switch 2.

La cosa più interessante in anticipo era ovviamente la data di uscita e il prezzo del dispositivo. Il primo è stato rivelato abbastanza presto nello streaming e si scopre che il dispositivo sarà lanciato il 5 giugno. Tuttavia, non sono stati menzionati i prezzi, il che forse non sorprende, dato che sono decisamente scandalosi. Ad esempio, una versione fisica di Mario Kart World costerà 90 euro. Anche la console non sarà lanciata a prezzi vantaggiosi, ma costerà 470 euro senza giochi e 510 euro con Mario Kart World, che presumo sarà di gran lunga il pacchetto più popolare. Se aggiungi un set extra di Joy-Con, un Pro Controller, due giochi, la nuova fotocamera Switch 2 (ci arriverò) e Nintendo Switch Online, circa € 1000 sembrano qualcosa su cui puoi contare per un pacchetto iniziale abbastanza normale.

Se desideri uno starter kit ragionevole per il tuo Switch 2, ti costerà onestamente una fortuna.

La console viene fornita con all'incirca la stessa dotazione del precedente Switch, il che in pratica significa la console, una docking station, due Joy-Con con cinghie, un Grip (che ti consente di usarli come controller manuale), cavo USB, cavo HDMI e caricabatterie. Questa volta, è uno schermo molto migliore di serie con una risoluzione di 7,9 pollici e 120Hz. Questo ovviamente deve essere considerato un grande aumento e, se giochi con il dock, sarai in grado di correre sia in 4K che a 120 fotogrammi al secondo.

Anche lo spazio di archiviazione è stato rivisto con 256 GB di memoria integrata. Certo, meno rispetto, ad esempio, alla Xbox Series S, ma i giochi generalmente richiedono molto meno spazio di quello a cui i giocatori Xbox sono abituati oggi. Altre cose che applaudiamo sono le doppie porte USB C (una sulla parte superiore che consente di collegare gli accessori USB anche quando il dispositivo è agganciato), un supporto significativamente migliore, un audio migliorato e la totale compatibilità con Switch 1.

Naturalmente, ci sarà un nuovo Pro Controller, ma ci sarà anche un controller manuale per Gamecube, che sospettiamo sarà uno dei preferiti di molti.

Una menzione speciale merita la retrocompatibilità, perché alcuni giochi riceveranno un supporto migliorato per sfruttare appieno le capacità e le prestazioni della nuova console. Ciò include, ad esempio, The Legend of Zelda: Breath of the Wild e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, entrambi con una grafica e una fluidità migliori, oltre ad alcune piccole novità sul gameplay. Nel caso di Super Mario Party Jamboree, tuttavia, è pesantemente caricato con nuovi minigiochi che sfruttano la nuova console con, tra le altre cose, le meccaniche della telecamera e il fatto che i Joy-Con per Switch 2 possono essere utilizzati come una sorta di mouse per computer. Divertente, ma questi aggiornamenti costano denaro. Dovrebbero seguire le orme di Microsoft e offrire gratuitamente le vecchie versioni in uno stato aggiornato invece di cercare di truffare i clienti fedeli per più soldi.

Parlando di retrocompatibilità, possiamo anche menzionare Nintendo Switch Online, che sta ottenendo una funzionalità molto necessaria, ovvero l'aggiunta di giochi Gamecube. In un primo round, vengono aggiunti F-Zero GX (finalmente, ma dov'è il nostro remake o sequel Nintendo?), The Legend of Zelda: The Wind Waker e Soul Calibur II. Spontaneamente una selezione avara e devo chiedermi perché sono esclusivi di Switch 2? Sembra una limitazione artificiale dato che così tanti giochi di Gamecube e Wii sono stati rilasciati per Switch in condizioni aggiornate. Tuttavia, verranno aggiunti altri giochi e quando un controller wireless Gamecube viene venduto contemporaneamente, è difficile lamentarsi.

Una delle cose che ha ottenuto più tempo sono state le nuove funzionalità che Nintendo chiama Game Chat e Game Share. Il primo è comodamente utilizzato con la già citata Switch 2 Camera, una webcam che ti consente di vedere coloro con cui stai chattando nello stesso momento in cui loro possono vedere te. L'idea è che sarai in grado di giocare a diversi giochi, chattare mentre giochi e controllare cosa stanno facendo gli altri. La configurazione sembra piuttosto fluida, ma sfortunatamente trovo difficile vedere una reale necessità di questo e penso che sia una funzionalità che pochissimi utenti Switch hanno chiesto.

Abbiamo già parlato di Game Share, ma fondamentalmente è la possibilità di giocare ai tuoi giochi su più di un dispositivo in modo da non doverli acquistare due volte. Immaginiamo che questa sarà una funzionalità popolare in particolare per le famiglie, rendendo un po' più economico e più facile eseguire titoli per giocatore singolo.

Poter utilizzare un Joy-Con come mouse è una novità, anche se lo Switch di molte persone si trova in salotto in un ambiente in cui l'uso del mouse non è del tutto ottimale.

Quindi a cosa dovremmo giocare per Switch 2 allora? I partner di Nintendo avevano una miriade di giochi in cantiere, molti dei quali sono acclamati e non disponibili in precedenza su Switch, non ultimi Cyberpunk 2077, Elden Ring, Final Fantasy VII: Remake, Hogwarts Legacy e Street Fighter 6, quasi tutti in uscita il primo giorno. Ma... Anche se questa è una buona notizia, si tratta di giochi che hanno almeno due anni. Non è per questo che sto comprando una nuova console, e mi sarebbero piaciuti più nuovi titoli, più da Nintendo stessa e meno di quelli che sembrano avanzi (senza offesa per Yakuza 0, per esempio, ma lo giochiamo ancora meglio su PlayStation 5 o Xbox Series S/X).

Per fortuna ci sono state alcune novità, non ultimo Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, che sarà sicuramente divertente, ma avrà anche i punti deboli dei giochi Musou, e il titolo di FromSoftware The Duskbloods, che sembra quasi un sequel spirituale di Bloodborne.

Kirby e Ciuchino sono stati gli unici personaggi Nintendo ad avere i propri giochi first-party annunciati. Divertente, ma ci sarebbe voluto qualcosa di più per il vero sbalorditivo.

E per quanto riguarda Nintendo? Ebbene, oltre a Mario Kart World, erano esposti anche i nuovissimi Kirby Air Riders, creati da Masahiro Sakurai (il padre della serie Smash Bros). Come i suoi predecessori, questo è un gioco di corse, ma onestamente trovo difficile entusiasmarmi. Non avrebbe potuto essere F-Zero? Tuttavia, l'altro grande nuovo gioco - e l'ultimo mostrato da Switch 2 - in mostra era più eccitante, ovvero Donkey Kong Bananza. Sviluppato da EAD Tokyo (il team di Super Mario Odyssey), aveva un aspetto fenomenale e mostrava il nuovo design di Donkey Kong che avevamo visto in precedenza. Spontaneamente sembra davvero bello, ma ancora non la grande sorpresa di cui c'era bisogno e non il crescendo che valeva la presentazione di Switch 2.

In una certa misura, l'evento ha sofferto del fatto che così tanto era trapelato in precedenza, ma a differenza di tutto l'hardware che Nintendo ha rilasciato da quando il Nintendo DS è stato presentato per la prima volta nel 2004, la console sembra poco eccitante, i giochi non sono così allettanti come sappiamo che Nintendo può essere, e le funzionalità sono un po' troppo spesso cose che sono più interessanti per gli streamer piuttosto che per i giocatori normali che costituiscono il pubblico principale di Nintendo. Inoltre, è difficile vedere oltre i cartellini dei prezzi che sono irragionevolmente alti dove Nintendo vuole ancora far pagare gli aggiornamenti dei giochi.

Ecco come appaiono le nuove cartucce Switch, che ora costeranno più dei giochi digitali.

Mi rendo conto di sembrare molto critico qui, ma non lo sono davvero. Switch 2 è promettente e non vedo l'ora di giocare a Mario Kart World alla premiere, e sono sicuro che avrò una console. Ma detto questo, non posso dire che Nintendo mi abbia sbalordito e non credo che abbiano mai avuto così poco da dire su una nuova console che mi ha davvero fatto venire l'acquolina in bocca. Troppo vigliacco e troppo poco eccitante, purtroppo perché Switch 2 merita di meglio e Nintendo sa che possiamo sicuramente fare di meglio.