Switch 2 avrà una delle migliori alternative a F-Zero alla data di lancio

Nintendo NON ha annunciato un nuovo F-Zero all'ultimo Nintendo Direct per Switch 2... il che era prevedibile. Tuttavia, gli appassionati di corse saranno contenti di Mario Kart World come titolo di lancio e di Kirby Air Riders entro la fine dell'anno. Ma c'è un altro gioco in uscita il 5 giugno, il giorno in cui arriverà la console, che piacerà ai fan di F-Zero: Fast Fusion.

Alcuni fan di Nintendo probabilmente conoscono già la serie Fast: finora ha avuto tre voci, su Wii, Wii U e Nintendo Switch -in realtà era un titolo di lancio nel marzo 2017- ed è un gioco di corse futuristico arcade realizzato da Shin'en Multimedia, autori di The Touryst o Art of Balance. E il quarto gioco della serie, Fast Fusion, verrà lanciato in esclusiva su Nintendo Switch 2 il 5 giugno, offrendo gare antigravitazionali a 60 fps e 4k HDR

Fast Fusion offrirà una grafica spettacolare, la possibilità di fondere i veicoli per creare la propria combinazione (un po' come Mario Kart 7 e 8) e la compatibilità con la nuova opzione di condivisione del gioco su Switch 2, ma anche il multiplayer a schermo condiviso per quattro giocatori. Se vuoi un gioco da acquistare sull'eShop e ti manca F-Zero, Fast Fusion sarà un'ottima alternativa.