Switch 2 ha avuto di gran lunga il miglior mese di lancio di sempre negli Stati Uniti

HQ

Ieri, è stato confermato che Nintendo ha battuto un record sorprendente in Giappone con Switch 2 diventando la console più venduta di sempre nel suo primo mese. Il precedente detentore del record era Game Boy Advanc e con 1.367.433 unità vendute in un mese, mentre Switch 2 lo ha facilmente superato con 1.538.260 unità... un numero che non include le unità vendute da Nintendo stessa.

Ora possiamo segnalare che la situazione è simile negli Stati Uniti (e, si sospetta, nel resto del mondo). L'analista di Circana Mat Piscatella rivela che la console che in precedenza aveva goduto del miglior mese di lancio di sempre nel paese è stata la PlayStation 4, con 1,1 milioni di unità vendute.

Tuttavia, questo risultato è stato quasi completamente annientato da Switch 2, che ha venduto 1,6 milioni di unità in un mese. Definirlo incredibilmente impressionante è quasi un eufemismo.

Ora tocca a Nintendo dimostrare di poter mantenere questo ritmo furioso. Avranno bisogno di buoni giochi su base regolare, espansioni interessanti, servizi attraenti e un flusso costante di Switch Online titoli che le persone vogliono davvero. Dopo aver rilasciato Mario Kart World e Donkey Kong Bananza, con Metroid Prime 4: Beyond e Kirby Air Riders proprio dietro l'angolo, pensiamo di poter essere d'accordo sul fatto che è iniziato bene, almeno?