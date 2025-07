Switch 2 ha venduto oltre cinque milioni di unità in soli 26 giorni

HQ

Ci sono voluti solo quattro giorni per vendere 3,5 milioni di unitàSwitch 2 in quello che è stato di gran lunga il miglior lancio di console di sempre. E nonostante non ci siano ancora molti giochi per il dispositivo, continuano a volare via dagli scaffali.

Nintendo ha ora aggiornato i suoi dati di vendita per Switch 2, rivelando che oltre cinque milioni di unità sono state vendute in meno di quattro settimane. Si tratta di quasi il doppio delle vendite del primo Switch, che è stato considerato un grande successo fin dall'inizio. La maggior parte delle unità è stata venduta in America, seguita dal Giappone, poi dall'Europa e infine dal resto del mondo.

Nintendo Soup scrive che, in confronto, la PlayStation 5 ha impiegato due mesi e mezzo per raggiungere lo stesso numero che la Switch 2 ha raggiunto dopo soli 26 giorni. Il primo Switch ha venduto cinque milioni di copie dopo quattro mesi, illustrando chiaramente quanto sia un successo sbalorditivo.

Con Donkey Kong Bananza dietro l'angolo (di cui oggi abbiamo una fresca anteprima ), non c'è dubbio che le vendite discografiche continueranno ancora per molto tempo.