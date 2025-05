Switch 2 offre sia la sottotitolazione in tempo reale che la sintesi vocale con GameChat

HQ

Una delle funzionalità di Switch 2 di cui Nintendo è stata apparentemente più orgogliosa è l'imminente GameChat, che come suggerisce il nome è una funzione di chat con tonnellate di funzionalità extra, non ultimo il supporto della fotocamera e la piena integrazione nel sistema di menu e nell'hardware con un pulsante di chat dedicato sul Joy-Con 2.

Ora GamesIndustry.biz richiama l'attenzione su due nuove funzionalità di GameChat non annunciate formalmente da Nintendo, ma ancora mostrate nei video. Uno è che puoi trascrivere le chat in tempo reale, rendendo molto più facile tenere traccia di ciò che i tuoi amici hanno detto in situazioni particolarmente stressanti quando la tua mente è altrove - ed è anche molto più difficile sfuggire alle cose stupide che hai detto quando tutto è sottotitolato.

La seconda funzione è la sintesi vocale, il che significa che è possibile scrivere messaggi che il destinatario può far leggere. In questo modo, anche coloro che non possono chattare (la tua ragazza/ragazzo dorme, il microfono rotto o altro) possono partecipare alle discussioni.

GameChat sarà utilizzabile gratuitamente con Switch 2 fino al 31 marzo del prossimo anno, quando diventerà un servizio a pagamento incluso negli abbonamenti a Switch Online.