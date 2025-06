Switch 2 sembra essere incredibilmente resistente

HQ

Ovviamente ci sono molti di voi che hanno comprato uno Switch 2 e sono già andati in vacanza estiva, e ora sono accoccolati sulla loro amaca a giocare a Mario Kart World. Ma alcuni di voi sono probabilmente un po' preoccupati di essere troppo negligenti con il dispositivo, che può rompersi. Anche se lo si conserva in un'apposita custodia per il trasporto, deve essere estratto per essere utilizzato.

Ma... sembra che tu non debba essere troppo preoccupato per la durata della nuova console di Nintendo. Lo youtuber JerryRigEverything ha voluto controllare l'hardware un po' più a fondo e ha smontato meticolosamente il dispositivo per dare un'occhiata, e ha persino deciso di testarne la durata.

E i risultati sono impressionanti. Nonostante abbia tolto la protezione per lo schermo (cosa sconsigliata da Nintendo), il dispositivo non ha avuto problemi a continuare a funzionare perfettamente nonostante circa 50 colpi abbastanza buoni con un paio di pinze.

Dai un'occhiata alla clip qui sotto e rilassati. Non devi preoccuparti eccessivamente del tuo Switch 2, Nintendo lo ha costruito per durare.