Switch 2 stabilisce un nuovo record giapponese battendo PlayStation 2 nel primo mese di vendite di console

È stata solo una settimana dopo il lancio di Switch 2 il mese scorso che abbiamo riferito che è stato di gran lunga il miglior lancio di console di sempre in Giappone. Da allora l'interesse non è certo diminuito, e ora Yomiuri (via VGC) rivela che Switch 2 continua a volare via dagli scaffali.

Nel paese sono state vendute un totale di almeno 1,5 milioni di unità, cifra che non include le console vendute tramite la stessa Nintendo. È quindi probabile che il numero effettivo sia significativamente più alto. Per mettere questo in prospettiva, il Game Boy Advance è stato l'hardware Nintendo venduto più velocemente in Giappone durante il suo primo mese con 1.367.433 unità, ora facilmente superato da 1.538.260 Switch 2 unità (di nuovo, escludendo quelli venduti tramite Nintendo stessa). L'originale Switch ha raggiunto 556.633 unità nel suo primo mese ed è stato battuto tre volte.

La console più venduta nel suo primo mese che non è di Nintendo è, ovviamente, la PlayStation 2. Ha venduto 1.134.862 unità ed è stato quindi battuto facilmente.

In breve, stiamo assistendo alla storia dei giochi in questo momento eSwitch 2 probabilmente continuerà a battere tutti i tipi di record in futuro, a condizione che Nintendo continui a supportare la sua console con giochi davvero buoni.