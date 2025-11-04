Switch 2 supera i 10 milioni di unità vendute in tempi record

HQ

Nintendo ha confermato ufficialmente che al 30 settembre Switch 2 ha venduto ben 10,36 milioni di unità in tutto il mondo. Ciò significa che sono riusciti a mantenere lo slancio dal successo del lancio di qualche mese fa. E come tale, le previsioni di mercato sono state adeguate di conseguenza: da 15 a 19 milioni di unità Switch 2.

Questo può essere paragonato allo Switch originale che, che ha impiegato nove mesi per raggiungere i dieci milioni, è stato raggiunto in un tempo significativamente più breve. Un chiaro segno che la domanda per la console è ancora forte. Ma ci sono ovviamente alcuni avvertimenti: la sfida per il futuro sarà quella di mantenere lo slancio, mantenere fresca la lineup di gioco ed evitare problemi di produzione e distribuzione.

Per noi consumatori e osservatori del settore, due aspetti sono particolarmente interessanti: la velocità con cui Switch 2 può raggiungere il prossimo importante traguardo e il modo in cui i giochi continueranno a guidare le vendite di hardware. Fattori che diventano ancora più critici man mano che ci avviciniamo al Black Friday e alle festività natalizie. Il periodo più importante dell'anno.

Hai acquistato uno Switch 2 o hai intenzione di farlo?