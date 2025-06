Switch 2 vende 3,5 milioni di unità in quattro giorni, diventa l'hardware Nintendo più venduto di sempre

HQ

Sapevamo che la Nintendo Switch 2 avrebbe avuto una strada molto ripida e lunga davanti a sé se intendeva avvicinarsi anche solo all'enorme record di vendite di Switch di oltre 150 milioni di unità spedite. Detto questo, ci aspettavamo anche un lancio molto forte per il sistema successivo. Chiaramente questo è stato raggiunto.

Nintendo ha ora affermato che nei primi quattro giorni in cui il Switch 2 era sul mercato, è riuscita a spedire 3,5 milioni di unità. Questo è sufficiente per rendere la console l'hardware Nintendo venduto più velocemente fino ad oggi, superando ciò che il Switch potrebbe raggiungere e anche il Wii.

La domanda è come possa ora continuare a costruire su questo immenso successo ora che la frenetica settimana di lancio è finita, poiché in genere ci vogliono diverse settimane prima che una console superi il traguardo dei cinque milioni di unità vendute. Il Switch 2 sta tracciando per distruggere quell'aspettativa.