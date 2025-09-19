Switch ha ora superato i due milioni di unità vendute in Giappone

HQ

Abbiamo già riferito di quanto Switch 2 stia vendendo incredibilmente bene in tutto il mondo, e forse in particolare nel suo paese d'origine, il Giappone. Ora Famitsu (grazie a Nintendo Life) ha presentato le vendite di giochi di questa settimana e, come previsto, Switch 2 e Mario Kart World continuano ad andare molto bene.

Quest'ultimo ha dominato sin dalla sua uscita ed è comodamente al primo posto con vendite più o meno equivalenti alle vendite totali dei posti 2-5 messi insieme. Naturalmente, Nintendo regna sovrana anche dal punto di vista dell'hardware. Switch 2 è di gran lunga il più venduto (con Switch OLED al secondo posto, Switch Lite al quinto e Switch originale al sesto posto, solo per farvi capire quanto successo abbia Nintendo in Giappone) con 44.278 unità vendute durante la settimana.

Ciò significa che Switch 2 ha ora superato un importante traguardo e ha venduto oltre due milioni di unità nel paese dopo soli tre mesi sul mercato. In confronto, la Playstation 5 ha venduto circa sette milioni di unità (tutti i modelli) dopo cinque anni sul mercato. Ci sono tutte le ragioni per credere che Switch 2 lo supererà in termini di vendite già il prossimo anno, o forse all'inizio del 2027.

E allora che dire di Xbox? Diciamo solo, non chiedete nemmeno... È molto peggio di quanto pensi.