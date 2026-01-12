Switchbot Onero H1 aiuta in casa - senza spendere una fortuna

HQ

Un problema principale nell'uso dei robot nelle case normali è il concetto di costi elevati. Switchbot sta già mettendo in discussione questa situazione, con l'introduzione dell'Onero H1 al CES 2026.

È classificato come aiutante, capace di svolgere compiti ripetitivi e noiosi, come raccogliere i vestiti e caricare la lavatrice controllata dal WiFi.

Anche se svolge la maggior parte delle funzioni più lentamente di un vero umano, può farle mentre sei al lavoro e, cosa più importante, non richiede un reparto di produzione per muoversi, unito al fattore più importante, il prezzo.

Anche se nessuno sembra riuscire a convincere Switchbot a fissare un prezzo per il consumatore finale, hanno comunque confermato verbalmente che sarà "meno di $10.000" in fiera.

Onero è descritto come un sistema, piuttosto che un robot tradizionale, dato che dovrebbe svolgere i suoi compiti in background come un programma antivirus informatico, piuttosto che come qualcosa che hai usato attivamente. Il materiale stampa copre principalmente il lavoro quotidiano che la maggior parte accetta come perdita di tempo, come prendere oggetti, piegare vestiti e persino organizzare diversi oggetti, poiché è dotato di mani simili a quelle umane e, a differenza dei sistemi automatizzati, può scoprire cambiamenti e adattarsi a un ambiente mutato.

L'Onero H1, non sorprende, è progettato per supportare e cooperare con i prodotti Switchbot esistenti, che si tratti di campanelli, aspirapolvere, serrature e sensori, rafforzando l'idea di Switchbot che le case intelligenti siano reti complesse piuttosto che prodotti singoli. Questo ovviamente richiede di acquistare altri prodotti Switchbot, ma non è diverso dall'approccio dei grandi marchi in telefoni/TV/Audio.

