Sword of the Sea arriva il 19 agosto

Sword of the Sea è tornato per darci altre delle sue bellissime immagini al PlayStation State of Play stasera, oltre a confermare la sua data di uscita.

Abbiamo avuto modo di vedere un sacco di gameplay in questo trailer, che mostra il nostro personaggio principale che scolpisce tra le dune di sabbia, naviga lungo i muri e scivola intorno ai tunnel. Sembra che Sword of the Sea combini le essenze di Abzu e Journey, e vedremo quale sarà il risultato finale il 19 agosto.

Il gioco sarà anche reso disponibile come parte del catalogo PS Plus, il che significa che se hai un abbonamento PS Plus Premium o Extra, sarai libero di dare un'occhiata a Sword of the Sea come parte di esso.