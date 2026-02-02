Sword of the Sea vince il Grammy per la miglior colonna sonora di videogioco

HQ

Durante il fine settimana, il mondo della musica ha vissuto una delle sue serate più importanti con i Grammy tenutisi a Los Angeles. Non siamo qui per parlare oggi degli snobb di Sabrina Carpenter o delle vittorie a sorpresa di Lola Young, ma stiamo invece zoomando per vedere l'apprezzamento che i Grammy danno alle colonne sonore delle colonne sonore dei videogiochi.

Il premio per la Miglior Colonna Sonora per Videogiochi e Altri Media Interattivi esiste da pochi anni e, sebbene spesso abbia una lista di candidati un po' insolita (due DLC Ubisoft sono stati inseriti quest'anno, insieme a Helldivers II e Indiana Jones and the Great Circle, entrambi usciti nel 2024), È bello vedere le colonne sonore dei videogiochi ottenere un riconoscimento più ampio dopo aver creato musica che ha cambiato la vita di così tanti di noi per tanti anni.

Quest'anno, Austin Wintory ha vinto per la colonna sonora Sword of the Sea. Mentre alcuni fan si lamentavano della mancanza di presenza di alcuni grandi successi del 2025 come Death Stranding 2: On the Beach, Kingdom Come: Deliverance II e l'incombente Clair Obscur: Expedition 33, Sword of the Sea è sicuramente un vincitore meritato. Speriamo che la lista dei candidati abbia un po' più di senso il prossimo anno, ma fino ad allora congratulazioni ad Austin Wintory e Sword of the Sea!