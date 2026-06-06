Swords of Legends mostrato in uno spettacolare trailer di gameplay

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La mitologia e la storia cinese sono davvero decollate come il nuovo nero nel mondo dei videogiochi, con titoli come Black Myth: Wukong, Wuchang: Fallen Feathers e Phantom Blade Zero - solo per citarne alcuni. Un altro esempio è il prossimo Swords of Legends, che è stato mostrato di nuovo durante il Summer Game Fest.

È un gioco single-player apparentemente estremamente sontuoso, sviluppato da Aurogon Shanghai. Descrivono il loro titolo come un'azione-avventura con elementi RPG, ispirandosi alla letteratura cinese. Potremo usare tecniche mistiche in combattimento oltre a un ampio arsenale di armi, ma anche evocare "creature spirituali".

Non sappiamo ancora quando uscirà (nemmeno l'anno di uscita) - ma è disponibile in lista su Steam ed arriverà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X. Dai un'occhiata al nuovo trailer qui sotto.