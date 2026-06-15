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Sydney riapre la spiaggia con sorveglianza con droni dopo un attacco di squali lo scorso fine settimana

Avvistamenti e attacchi sono aumentati nelle ultime settimane.

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La costa orientale dell'Australia sta affrontando una grave crisi che minaccia la stagione estiva a seguito dei recenti attacchi di squali nella zona. L'ultimo, avvenuto lo scorso fine settimana a Coogee Beach (appena a sud della famosa Bondi Beach), ha lasciato una donna di 35 anni in ospedale con gravi ferite alle braccia e alla gamba sinistra dopo essere stata attaccata da uno squalo alto quattro metri, a circa 30 metri dalla riva.

Il mese scorso, un uomo di 39 anni è morto dopo essere stato aggredito mentre pescava sulla Grande Barriera Corallina nel Queensland. Dieci giorni prima, un uomo di 38 anni era stato attaccato mortalmente vicino a un'isola al largo di Perth, nell'Australia Occidentale.

Coogee Beach ha riaperto oggi, lunedì, con pattugliamenti di ufficiali marine, bagnini a terra e droni che monitorano dall'aria, tutto per ristabilire la fiducia tra bagnanti e turisti e salvare la stagione, secondo Reuters.

"Il cambiamento climatico sta trasformando il modo in cui funzionano i nostri oceani, e gli squali sono solo un aspetto di questo", ha detto Leonardo Guida, scienziato sugli squali presso l'Australian Marine Conservation Society.

Sydney riapre la spiaggia con sorveglianza con droni dopo un attacco di squali lo scorso fine settimana
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