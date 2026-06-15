Sydney riapre la spiaggia con sorveglianza con droni dopo un attacco di squali lo scorso fine settimana

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La costa orientale dell'Australia sta affrontando una grave crisi che minaccia la stagione estiva a seguito dei recenti attacchi di squali nella zona. L'ultimo, avvenuto lo scorso fine settimana a Coogee Beach (appena a sud della famosa Bondi Beach), ha lasciato una donna di 35 anni in ospedale con gravi ferite alle braccia e alla gamba sinistra dopo essere stata attaccata da uno squalo alto quattro metri, a circa 30 metri dalla riva.

Il mese scorso, un uomo di 39 anni è morto dopo essere stato aggredito mentre pescava sulla Grande Barriera Corallina nel Queensland. Dieci giorni prima, un uomo di 38 anni era stato attaccato mortalmente vicino a un'isola al largo di Perth, nell'Australia Occidentale.

Coogee Beach ha riaperto oggi, lunedì, con pattugliamenti di ufficiali marine, bagnini a terra e droni che monitorano dall'aria, tutto per ristabilire la fiducia tra bagnanti e turisti e salvare la stagione, secondo Reuters.

"Il cambiamento climatico sta trasformando il modo in cui funzionano i nostri oceani, e gli squali sono solo un aspetto di questo", ha detto Leonardo Guida, scienziato sugli squali presso l'Australian Marine Conservation Society.