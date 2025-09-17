Sydney Sweeney e Amanda Seyfried si affrontano in un nuovo thriller The Housemaid

Fingendo di essere la giovane donna sempre così innocente e la perfetta cameriera convivente, Sydney Sweeney interpreta Millie in The Housemaid, un nuovo thriller del regista Paul Feig.

Nel trailer, vediamo Millie intervistata da Nina (Amanda Seyfried), che le affida il lavoro di cameriera, dove si occuperà delle pulizie, dell'organizzazione e della cucina leggera. Questo da solo non renderebbe il film molto interessante, però, e così attraverso una serie di colpi di scena vediamo sia Seyfried che Sweeney insanguinati alla fine del trailer, completi di un sacco di urla e alcuni salti leggeri per tenerti sulle spine.

Brendan Sklenar interpreta il marito di Seyfried, Andrew Winchester, e sembra che potrebbe essere la fonte dei guai di Nina e un modo per Millie di passare dall'essere un po' più di una cameriera. È anche in corsa per diventare il Batman del DCU, secondo le voci su Internet, quindi se vuoi controllare le sue capacità di recitazione, puoi farlo quando The Housemaid arriverà nelle sale il 19 dicembre.