Sydney Sweeney è in cima alla lista dei casting per diventare la prossima Bond girl

Nel corso degli anni, abbiamo visto molte attrici famose unirsi al franchise di 007 come "Bond girls", l'amante del James Bond di quel film. Di recente, nell'era di Daniel Craig, abbiamo avuto modo di vedere Eva Green lasciare un'impressione duratura, seguita da Olga Kurylenko, poi Lea Seydoux, anche con una breve e ricca apparizione di Ana de Armas. La domanda ora, mentre guardiamo a una nuova era di Bond, è chi romperà il ghiaccio come prossima Bond girl?

Secondo la filiale scozzese di The Sun, c'è un'attrice che è chiaramente favorita per assumere il ruolo. Soddisfacendo i desideri di molti, si dice che la star diMadame Web,Euphoria eAnyone But You Sydney Sweeney sia la favorita, e a quanto pare ha il sostegno sia del regista Denis Villeneuve che del capo Jeff BeAmazon zos.

Il rapporto dice quanto segue da una fonte: "Sydney è il nome più importante per Bond.

"Denis crede che lei abbia un enorme talento, oltre ad avere un fascino seducente per le generazioni più giovani, vitale per modernizzare il franchise.

"Sono usciti molto insieme e lui ha ammirato la sua ascesa stratosferica.

"Inoltre, Sydney ha la qualità di essere atletica e in grado di recitare scene fisiche, oltre ad essere femminile e a seguire l'eredità delle Bond girls".

Pensi che Sweeney sarebbe un forte casting come prossimo film di James Bond? Se è così, chi dovrebbe interpretarla al suo fianco e prendere il mantello di 007?