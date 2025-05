Sydney Sweeney e Julianne Moore sono le protagoniste di Echo Valley di Apple TV+

Apple TV+ ha in programma una line-up piuttosto fitta per l'estate. Murderbot debutterà presto, così come Fountain of Youth, tutto prima di Stick, un'altra stagione di Foundation, Chief of War, e da qualche parte nel mezzo anche un nuovo film drammatico originale.

Questo è noto come Echo Valley e vede Julianne Moore e Sydney Sweeney nei ruoli principali di una madre e una figlia che attraversano momenti difficili. La trama vede fondamentalmente la madre di Moore lottare per connettersi con la figlia di Sweeney e poi mandata in panico quando la figlia si presenta alla sua porta coperta del sangue di qualcun altro.

Proveniente dal regista Michael Pearce e dallo scrittore Brad Ingelsby, Echo Valley debutterà il Apple TV+ già il 13 giugno e, con questo in mente, dai un'occhiata al trailer e alla sinossi qui sotto.

Nel thriller Echo Valley, Kate (la vincitrice dell'Oscar Julianne Moore) è una madre che lotta per fare pace con la sua problematica figlia Claire (la plurinominata agli Emmy Sydney Sweeney) – una situazione che diventa ancora più pericolosa quando Claire si presenta alla porta di Kate, isterica e coperta del sangue di qualcun altro. Mentre Kate mette insieme la scioccante verità di ciò che è successo, scopre fino a che punto una madre è disposta a spingersi per cercare di salvare suo figlio in questa avvincente storia d'amore, sacrificio e sopravvivenza del regista vincitore del BAFTA Michael Pearce e dello scrittore nominato agli Emmy Brad Ingelsby.