Sydney Sweeney ha guadagnato 30 libbre per interpretare il combattente Cristy Martin

Sydney Sweeney sembra certamente essere una delle persone più impegnate di Hollywood in questo momento. Dai film alla TV agli spot pubblicitari delle soap, è dappertutto. Ma trova ancora il tempo per impegnarsi ulteriormente nei suoi ruoli, come ad esempio allenarsi pesantemente per la sua interpretazione in un prossimo biopic su Cristy Martin.

Parlando con W Magazine, Sweeney ha elaborato il rigoroso processo di allenamento a cui si è sottoposta, guadagnando più di 30 libbre. "Mi è piaciuto molto", ha detto. "Sono salito a bordo per interpretare Christy e ho avuto circa tre mesi e mezzo di allenamento. Ho iniziato a mangiare. Mi sono allenato con i pesi al mattino per un'ora, ho fatto kickboxing a mezzogiorno per circa due ore e poi mi sono allenato di nuovo con i pesi di notte per un'ora".

"Il mio corpo era completamente diverso", ha continuato. "Non entravo in nessuno dei miei vestiti. Di solito ho una taglia 23 in jeans e indossavo una taglia 27. Le mie tette sono diventate più grandi. E il mio sedere è diventato enorme. È stato pazzesco! Ero tipo, Oh mio dio. Ma è stato incredibile: ero così forte, come un matto".

Sweeney ha poi perso quasi immediatamente il peso per dimagrire per il suo ritorno in Euphoria della HBO. Un po' una trasformazione del corpo alla Christian Bale per questa performance, quindi. Uno che ha conquistato il regista del film, David Michôd, che ha dichiarato: "Il nostro film è un mix selvaggio di storie ispiratrici nel mondo dello sport e saga personale. Sydney si è allenata a recitare la parte. Il bello di Sydney è che si presentava al lavoro ogni giorno con la coda scodinzolante, pronta a partire. Non importa quanto fosse dura, era come un raggio di sole".

Il biopic senza titolo su Christy Martin uscirà entro la fine dell'anno.