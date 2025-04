Sydney Sweeney ha riferito di recitare nel film Gundam

HQ

Legendary sta collaborando con i proprietari del franchise Bandai Namco Filmworks per creare un film di Gundam. Il film è stato annunciato per la prima volta nel 2021, ma da allora ha subito una nuova iterazione. Ora sarà diretto dallo showrunner di Sweet Tooth Jim Mickle, che ha ideato la sua storia originale.

Secondo Variety, Sydney Sweeney è pronta per un ruolo importante nel film. La sua parte non è attualmente rivelata, così come la maggior parte della trama del film, ma si ritiene che abbia un ruolo importante nel film. Legendary ha finora rifiutato di commentare.

Lanciato per la prima volta nel 1979 e guadagnando popolarità nel corso degli anni '80, Gundam è oggi incredibilmente noto in tutto il mondo e ha influenzato molte opere con i suoi spettacoli animati, giochi, modelli e altro ancora.

Sweeney è attualmente uno dei nomi più importanti di Hollywood in questo momento, dopo aver riscosso il successo al botteghino con il suo film del 2023 Anyone but You e più elogi della critica in opere come Immaculate. Ha anche recitato in Madame Web, ma meno si parla di quel film, meglio è per tutte le persone coinvolte.