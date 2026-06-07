Sydney Sweeney lancia l'etichetta di produzione Honey Trap
Con gli occhi puntati a film di grande epoca, Sweeney vuole avere un ruolo più importante nella loro realizzazione.
Sydney Sweeney ha fondato una nuova casa di produzione chiamata Honey Trap, insieme alla sua collaboratrice creativa Kaylee McGregor. Honey Trap ha un accordo di first-look con Sony Pictures, dopo il ruolo da protagonista di Sweeney nel film Sony Anyone But You.
Dopo aver fatto vincere a Sony un successo inaspettato al botteghino con Anyone But You, e grazie alla fama ottenuta dalla serie di successo Euphoria, Sweeney è diventata una delle attrici più discusse di oggi. I ruoli in The Housemaid e Immaculate hanno mostrato rispettivamente il suo successo al botteghino e le sue capacità di recitazione, e ora sembra pronta a compiere i prossimi passi per diventare una regista capace di fare tutto. Deadline riporta che Sweeney sta puntando alla regia, e potrebbe accadere prima o poi alla Sony.
Il nome della società di Sweeney è piuttosto ironico, seguendo la sua carriera spesso provocatoria e talvolta controversa finora. Ha collaborato con marche di saponi, si è vantata dei suoi fantastici jeans e non ha mai evitato di sfruttare al massimo il suo tempo al sole.
Attualmente, Sweeney continua a lavorare su film importanti, incluso il sequel di The Housemaid, dove reciterà insieme a Kirsten Dunst, e il film Gundam.