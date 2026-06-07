Sydney Sweeney lancia l'etichetta di produzione Honey Trap

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Sydney Sweeney ha fondato una nuova casa di produzione chiamata Honey Trap, insieme alla sua collaboratrice creativa Kaylee McGregor. Honey Trap ha un accordo di first-look con Sony Pictures, dopo il ruolo da protagonista di Sweeney nel film Sony Anyone But You.

Dopo aver fatto vincere a Sony un successo inaspettato al botteghino con Anyone But You, e grazie alla fama ottenuta dalla serie di successo Euphoria, Sweeney è diventata una delle attrici più discusse di oggi. I ruoli in The Housemaid e Immaculate hanno mostrato rispettivamente il suo successo al botteghino e le sue capacità di recitazione, e ora sembra pronta a compiere i prossimi passi per diventare una regista capace di fare tutto. Deadline riporta che Sweeney sta puntando alla regia, e potrebbe accadere prima o poi alla Sony.

Il nome della società di Sweeney è piuttosto ironico, seguendo la sua carriera spesso provocatoria e talvolta controversa finora. Ha collaborato con marche di saponi, si è vantata dei suoi fantastici jeans e non ha mai evitato di sfruttare al massimo il suo tempo al sole.

Attualmente, Sweeney continua a lavorare su film importanti, incluso il sequel di The Housemaid, dove reciterà insieme a Kirsten Dunst, e il film Gundam.