Sydney Sweeney sale sul ring con un primo sguardo a Christy

Sydney Sweeney è un'attrice molto nota che continuerà semplicemente a scalare i ranghi della celebrità mentre assume ruoli sempre più impegnativi. Ma per il momento molti la conoscono ancora meglio per le sue interpretazioni in Euphoria, The White Lotus e persino Madame Web. In futuro, molti potrebbero conoscerla come la donna che ha guidato la biografia della vita di Christy Martin, che sarà presentata in anteprima nei cinema già a novembre.

La società di produzione Black Bear Pictures ha condiviso il primo sguardo a Christy e ha presentato un buon assaggio di Sweeney nel ruolo principale. Il film segue la vita del pugile e vede come lei viene da umili origini, sale a vette immense, e poi rimane intrappolata e affronta abusi e una mancanza di controllo sulle decisioni personali da parte del suo stesso manager. Questo film racconta come Martin supera questa situazione e reclama la sua vita.

Christy sarà presentato in anteprima nei cinema di alcune regioni dal 7 novembre (28 novembre per il Regno Unito), e puoi vedere il trailer e la sinossi del film qui sotto.

Christy Martin (Sydney Sweeney) non avrebbe mai immaginato la vita al di là delle sue radici in una piccola città del West Virginia, fino a quando non ha scoperto un talento per prendere a pugni le persone. Alimentata da grinta, cruda determinazione e un incrollabile desiderio di vincere, si lancia nel mondo della boxe sotto la guida del suo allenatore e manager diventato marito, Jim (Ben Foster).

Ma mentre Christy sfoggia un personaggio focoso sul ring, le sue battaglie più dure si svolgono al di fuori di esso, confrontandosi con la famiglia, l'identità e una relazione che potrebbe diventare vita o morte. Basata su straordinari eventi reali, la storia di Christy Martin è una storia di resilienza, coraggio e lotta per reclamare la propria vita".