Sydney Sweeney sarà il protagonista del film Split Fiction

Sembra che il lavoro sul film Split Fiction stia procedendo a un ritmo piuttosto rapido. Il film è stato annunciato all'inizio di quest'anno, dopo l'uscita dell'ultimo titolo cooperativo di successo di Hazelight, e ora sappiamo chi saranno il regista, gli sceneggiatori e una delle sue star.

Secondo un rapporto di Variety, che per primo ha dato la notizia del film Split Fiction , sembra che Sydney Sweeney guiderà il cast del film. Al momento non è confermato quale dei protagonisti del gioco interpreterà, ma considerando i capelli biondi di Sweeney, potrebbe essere più facile per lei diventare Zoe. D'altra parte, questo potrebbe creare un ostacolo con l'accento inglese di Zoe. Non ci resta che aspettare e vedere.

Jon M. Chu di Wicked ha firmato per dirigere il film, che sarà scritto dagli sceneggiatori di Deadpool & Wolverine Rhett Reese e Paul Wernick. Come il gioco, la trama del film seguirà due scrittori in erba - uno che crea storie fantasy mentre l'altro scrive fantascienza - che si ritrovano intrappolati all'interno delle loro stesse creazioni grazie all'ultima tecnologia di una misteriosa società.

Split Fiction è ora disponibile su Xbox Series X/S, PlayStation 5 e PC. L'uscita di una versione per Nintendo Switch 2 è prevista per il 5 giugno.