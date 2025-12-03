Sydney Sweeney sembra implicare che potrebbero esserci altri Euphoria in futuro

La serie drammatica Euphoria ha rapidamente attirato grande attenzione per la sua storia cupa e realistica su studenti delle superiori in una piccola città californiana. La serie è diventata anche un enorme terreno fertile per attori di successo e, fin dalla prima stagione, in particolare Hunter Schafer, Jacob Elordi, Sydney Sweeney e Zendaya, hanno avuto carriere di grande successo ed è molto richiesta a Hollywood.

Anche la seconda stagione è stata estremamente popolare e, nonostante siano state rilasciate solo due stagioni, Euphoria è la quarta serie HBO più vista degli ultimi 20 anni (dietro solo a Game of Thrones, The Last of Us e House of the Dragon). La terza stagione debutterà nel 2026, che spesso si presume sia l'ultima, in parte perché gli attori non sono più così giovani e le loro carriere rendono sia costoso che difficile mettere tutto insieme.

Ma forse c'è speranza per qualcosa di più, dopotutto. Quando Sydney Sweeney è apparsa ieri al talk show di Jimmy Fallon, l'argomento è passato a Euphoria, e quando Fallon ha detto che sarebbe stata l'ultima stagione, Sweeney ha risposto: "Beh, non si sa mai." Non si sa se ci sarà una quarta stagione, uno spin-off o qualcosa di simile, ma ha anche chiarito che le piace davvero girare la serie, descrivendola come una grande "famiglia" e affermando:

"Perché la maggior parte dell'equipaggio con cui ho lavorato da quando avevo 20 anni, quando ho fatto il pilota. Quindi ogni volta che tornavo, mi sentivo come a casa e potevo vedere tutti."

Non c'è dubbio che ci siano storie più interessanti da raccontare sui personaggi Euphoria, ma allo stesso tempo c'è sempre il rischio che la qualità peggiori man mano che la storia progredisce e i personaggi crescono. Che ne pensi? Speri in qualcosa di più, e c'è qualche personaggio che pensi sarebbe interessante seguire in uno spin-off?