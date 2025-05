Sydney Sweeney spiega perché si è unita Madame Web

HQ

Madame Web è probabilmente il film più odiato tra quelli dell'universo cinematografico di Sony basato su personaggi legati a Spider-Man. Anche prima che il film fosse presentato in anteprima, è stato deriso online e ancora oggi le persone hanno difficoltà a lasciarsi andare a quanto fosse terribile. Naturalmente, questo ha portato molti a chiedersi come qualcuno vorrebbe essere coinvolto nel progetto (a parte i soldi, ovviamente). Ora, l'immancabile Sydney Sweeney ha spiegato perché ha accettato di prendere parte al film – e si scopre che è stata una mossa strategica per aiutarla a produrre i suoi film.

"Non avevo ancora fatto un film in studio e avevo fondato la mia società di produzione [Fifty-Fifty Films]. Avevo alcune proprietà che volevo davvero poter portare in monolocali, e avevo bisogno di essere in grado di far sì che il mio nome avesse più valore, all'interno di una famiglia monolocale".

Cosa ne pensi di Madame Web, meritava tutto l'odio?