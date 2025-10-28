Sydney Sweeney sull'interpretazione di una Bond girl: "Penso che mi divertirei di più nei panni di James Bond"

HQ

Mentre guardiamo avanti all'era post-Craig di James Bond, non sappiamo ancora chi sarà il nostro prossimo 007, ma potremmo avere un'idea di chi potrebbe essere una prossima Bond girl. Ad unirsi a artisti del calibro di Ana de Armas, Halle Berry, Diana Rigg e altri potrebbe presto essere Sydney Sweeney.

Secondo Variety, il capo di Amazon Jeff Bezos è molto interessato a vedere Sweeney nei nuovi film di James Bond, e in una recente intervista l'attrice ha affrontato le voci di una potenziale apparizione. "Ad essere onesti, non conosco tutte le voci su Bond, ma sono sempre stata una grande fan del franchise e sono entusiasta e curiosa di vedere cosa ne faranno", ha detto.

Quando le è stato chiesto se sarebbe interessata a un ruolo come Bond girl, Sweeney ha detto quanto segue: "Dipende dalla sceneggiatura. Penso che mi divertirei di più nei panni di James Bond".

Considerando che i ruoli delle moderne Bond girl hanno permesso loro di essere un po' più coinvolte nell'azione, immaginiamo che potrebbe essere un po' come James Bond. Ma siamo sicuri che Internet esploderebbe se un Bond donna fosse confermato, anche se Sweeney rimane amata da una certa parte di Internet.