Sydney Sweeney vende sapone in edizione limitata fatto con la sua acqua da bagno

A quanto pare, le persone non starebbero zitte sul volere un po' di acqua da bagno dell'attrice Sydney Sweeney, e quindi ora puoi averla. O, più precisamente, puoi avere la possibilità di averlo, infuso in una saponetta.

Come pubblicizzato dalla stessa Sweeney e dal produttore di sapone Dr Squatch, ci sono 5.000 saponette disponibili, ognuna infusa con una piccola quantità di acqua sporca. Ha l'odore di "Morning Wood", secondo il dottor Squatch, il che non è esattamente informativo, ma dubito che le persone stiano prendendo questo sapone per l'odore.

La soap verrà lanciata il 6 giugno, ma non sarà disponibile per l'acquisto. Non ancora, almeno. Invece, puoi iscriverti per vincere una barretta gratuitamente commentando il post su Instagram di Dr Squatch, mettendo mi piace e seguendo l'account.

Parlando della collaborazione, Sweeney ha dichiarato: "I fan scherzano sempre sul fatto di volere la mia acqua per il bagno, io ero tipo, 'Questo è un modo così bello per... Dai loro quello che vogliono". "

Annuncio pubblicitario:

Sei alla ricerca di un bar del Bathwater Bliss di Sydney?