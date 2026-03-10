Sylvester Stallone si unisce al film prequel John Rambo come produttore esecutivo

Abbiamo seguito con entusiasmo lo sviluppo del film prequel di Rambo, noto semplicemente come John Rambo, e in precedenza abbiamo riportato la sua protagonista, l'individuo che ora assumerà il ruolo dell'eroe d'azione da quando Sylvester Stallone si è ritirato dal ruolo. Allo stesso modo, abbiamo anche spiegato come questo film sarà meno violento e più avventuroso, con questo e la diversa protagonista che offriranno un film di Rambo come mai visto prima.

Ma la buona notizia è che John Rambo sembra aver ricevuto il timbro di approvazione da qualcuno che è fondamentale per il franchise: Sly Stallone. L'attore originale di Rambo si è unito a questo film prequel come produttore esecutivo, come confermato in un breve video sui social media, dove si specifica anche che il progetto è ora in produzione e in fase di riprese.

Puoi vedere il messaggio di Sly qui sotto e per saperne di più su John Rambo sappiamo almeno che il film è diretto da Sisu e dal regista di Sisu: Road to Revenge, Jalmari Helander.

Sei entusiasta di avere ancora Rambo?